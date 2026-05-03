Синоптики: в Калининграде побит суточный рекорд максимальной температуры

В регионе 3 мая был побит суточный рекорд максимальной температуры воздуха, сообщает паблик «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«По данным на 14 часов, воздух на метеостанции Низовье прогрелся до +26,6°С, в Железнодорожном до +26,9°С, а в Мамоново, по данным на 15 часов, до +27,1°С. Прохладнее всего в Балтийске: +20,9°С», — передают синоптики-любители.

По данным экспертов, прежние рекорды суток были зафиксированы в Калининграде: в 2002 году суточный максимум составил +26,5°С, в 2023 году суточный минимум был зафиксирован на уровне −3,0°С.