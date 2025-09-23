Горвласти рассказали, как борются с подтоплениями в Восточном микрорайоне

В восточном микрорайоне Калининграда нет достаточного количества ливневых канализаций, чтобы полностью отводить воду во время ливней. В настоящее время власти занимаются их допроектированием. Вопрос обсуждали на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Калининграда.

О проблеме напомнил депутат Сергей Севостьянов. По его словам, подтопления в Восточном микрорайоне происходят даже при небольшом количестве осадков. Ситуацию попросили прокомментировать председателя комитета городского развития и цифровизации горадминистрации Игоря Шлыкова.

«По Восточному микрорайону мы что делаем? Первое — содержим в нормативном состоянии ливневые канализации. Не везде они, к сожалению, с нормативной пропускной способностью работают. Кроме того, мы проводили ряд дорожных работ, делали тротуары, подняли бортовой камень, но исторически в этих частях города ливневые канализации, полностью отводящие воду, не были спроектированы, поэтому будем допроектировать там, где это необходимо, чтобы исключить подтопления. <...> Мы проблему эту знаем с подтоплениями и как раз занимаемся тем, что проектируем ливневые сети, достраивая к существующим», — рассказал Шлыков.

Севостьянов в ответ отметил, что затапливает не только дороги, но и дома. «В части подтопления придомовой и домовой территории (подвальной части) комитет городского хозяйства вместе с министерством регионального контроля работает с управляющими компаниями на предмет выявления ненадлежащего содержания ливневых канализаций, начиная от крыши. Не везде, к сожалению, ливневые канализации в нормативном состоянии содержатся. Локально где какие проблемы есть, они все стоят на контроле администрации города», — продолжил председатель комитета.

В конце августа обильные осадки привели к подтоплениям в нескольких высотках в Восточном микрорайоне Калининграда. На подземных паркингах автомобили стояли по крышу в воде. Кроме того, перестали работать лифты. По состоянию на 20 сентября часть из них не успели починить.