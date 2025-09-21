СМИ: Россия вошла в тройку стран с наибольшим гендерным разрывом в зарплатах

Наибольший разрыв в зарплате между женщинами и мужчинами среди стран «Большой двадцатки» (G20) оказался в Южной Корее, Индии и России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистических служб разных стран.



Самую большую разницу выявили по итогам 2024 году в Южной Корее, где женщины получают на 32,5% меньше мужчин. В Индии этот показатель достиг 30,41%. По итогам 2023 года в России зарплаты мужчин оказались на 30,36% выше, чем у противоположного пола.

Разницу выше 20% зафиксировали в Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, Аргентине, Японии, Италии, Франции и Мексике. В США показатель составил 17,3%, Германии — 15,6%. Наименьший разрыв в зарплатах мужчин и женщин среди стран G20 оказался в Австралии (10,7%), Канаде (12,6%) и Китае (13%).

РИА Новости со ссылкой на Росстат отмечает, что средняя начисленная заработная плата у женщин в 2023 году составила 61 100 рублей, а у мужчин — 87 700 рублей. Разница составила 43,5%. В 2021 году средняя начисленная заработная плата у женщин составляла 48 600 рублей против 67 000 рублей у мужчин.