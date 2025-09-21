СМИ: Россия вошла в тройку стран с наибольшим гендерным разрывом в зарплатах

Все новости по теме: Рынок труда

Наибольший разрыв в зарплате между женщинами и мужчинами среди стран «Большой двадцатки» (G20) оказался в Южной Корее, Индии и России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные статистических служб разных стран.

Самую большую разницу выявили по итогам 2024 году в Южной Корее, где женщины получают на 32,5% меньше мужчин. В Индии этот показатель достиг 30,41%. По итогам 2023 года в России зарплаты мужчин оказались на 30,36% выше, чем у противоположного пола.

Разницу выше 20% зафиксировали в Саудовской Аравии, Турции, Великобритании, Аргентине, Японии, Италии, Франции и Мексике. В США показатель составил 17,3%, Германии — 15,6%. Наименьший разрыв в зарплатах мужчин и женщин среди стран G20 оказался в Австралии (10,7%), Канаде (12,6%) и Китае (13%).

РИА Новости со ссылкой на Росстат отмечает, что средняя начисленная заработная плата у женщин в 2023 году составила 61 100 рублей, а у мужчин — 87 700 рублей. Разница составила 43,5%. В 2021 году средняя начисленная заработная плата у женщин составляла 48 600 рублей против 67 000 рублей у мужчин. 

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter