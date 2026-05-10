Малооблачно и слабый ветер: погода в Калининградской области 10 мая

Днём в воскресенье, 10 мая, в Калининградской области малооблачно, без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +16°C. Атмосферное давление — 759 мм, ветер северный, 1 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье на побережье ожидается +15°C, в областном центре, Багратионовске, Гвардейске и Полесске температура воздуха составит +16°C, на востоке региона +17°C, на всей территории региона осадков не ожидается.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье безоблачно. Температура утром будет на уровне +9,4°C, днём прогреется до +14,9°C, вечером опустится до +12°C. Влажность составит 70%, давление — 764 мм.

В МЧС Калининградской области отмечают, что опасных и неблагоприятных метеоявлений не ожидается. «На территории Калининградской области: облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северный, северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1...+6°С, днём +11...+16°С. Видимость 4-7 км», — говорится в ежедневном прогнозе.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в понедельник днём «Калининграде и на большей части области потеплеет до +13...+16°С, на самом востоке региона и у побережья до +10...+13°С, в Калининграде и на большей части региона — малооблачно/переменная облачность, на востоке области — облачно с прояснениями, без осадков».