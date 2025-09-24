После встречи с министром у Федерации роллер спорта появилось новое помещение

У Федерации роллер спорта Калининградской области, испытывавшей в последнее время острую необходимость в соответствующей стандартам крытой базе для тренировок и проведения соревнований, появилось новое помещение. Об этом «Новому Калининграду» сообщил вице-президент общественной организации Алексей Анищенко в ответ на вопрос, заданный во время прямого эфира министра спорта региона Натальи Ищенко в соцсети «ВКонтакте».

Вопрос касался итогов встречи представителей федерации и родителей спортсменов с министром, прошедшей 29 августа. «Занятия по роллер спорту организованы на „Ростех Арене“ и совместно с администрацией стадиона прорабатываются вопросы дальнейшего усовершенствования помещений для проведения учебно-тренировочного процесса. На сегодняшний день КРОО „Федерация роллер спорта“ и „Ростех Арена“ ведут ремонтные работы в новом помещении на территории стадиона», — говорится в сообщении. Переезд в новое помещение планируется до наступления зимы.

Ранее занятия проходили в большом центре на ул. Юбилейной, который спортсменам пришлось покинуть по независящим от федерации причинам. С 22 сентября роллеры временно тренируются в здании на территории «Ростех Арены», в котором также находится столовая. Для посещения занятий необходимо проходить через контрольно-пропускной пункт. Предполагается, что новое помещение после ремонта будет оснащено отдельным входом без КПП и будет более приспособлено под нужды спортсменов.

После переезда федерация продолжила проводить бесплатные занятия для желающих научиться кататься на роликовых коньках, скейтборде и самокате. В хорошую погоду тренировки проводятся на улице.