В Советске утвердили защитные границы Тильзит-театра и двух особняков XX века

В Советске Калининградской области власти утвердили границы трёх памятников архитектуры: двух построенных в начале прошлого века особняков на улице Титова (дома № 13 и № 13а), а также здания Тильзит-театра на улице Театральной (дом № 5). Как сообщил «Новому Калининграду» руководитель Службы госохраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, с помощью этих мер власти намерены оградить исторические здания от потенциальных угроз и спасти от застройки прилегающие к ним территории.

«Это наш инструмент защиты. Если там начнут что-то строить или ещё что-то делать, мы должны не пускать в эти границы, — пояснил Маслов. — Советском давно надо было заняться. Вообще мы активизировали это направление работы, которое касается границ и предметов охраны ОКН. Нужно и дальше технические условия создавать, чтобы в судах защищать интересы этих объектов».