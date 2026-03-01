«Небо затянет облачностью»: погода в Калининградской области 1 марта

Днём в воскресенье, 1 марта, в Калининградской области ожидается облачная погода без осадков. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит 8°C. Атмосферное давление — 765 мм, ветер западный, 5 м/с.



Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в воскресенье в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске 6°C, на востоке области 7°C. На всей территории области осадки не ожидаются.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в воскресенье облачно. Температура утром 4°C, днём 6°C, вечером 2°C. Влажность составит до 99%, давление — 762 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в воскресенье днём в Калининграде и на западе региона до +4...+7°С (у морского побережья +3...+5°С), в континентальной части региона до +5...+8°С, «небо затянет облачностью, усилится ветер, из-за которого эффективная (ощущаемая) температура будет значительно ниже, чем в субботу». «Днем и вечером ветер преимущественно западный, умеренный/свежий (4-11 м/с), в порывах до 12-15 м/с, днем у побережья и на севере области в порывах до 16-18 м/с. Атмосферное давление будет повышаться с 763 до 766 мм.рт.ст», — рассказывают метеолюбители.