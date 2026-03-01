«Водоканал» заключил договор с «Симплексом» на расчёт платежей за 61 млн

«Водоканал» заключил договор с расчётным центром «Симплекс» на оказание услуг по расчёту объёмов, начислению платы, приёму и учёту платежей за жилищно-коммунальные и прочие услуги. Стоимость контракта составляет 61 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.



Согласно документу, расчётный центр будет ежемесячно начислять плату потребителям на основании данных лицевых счетов, формировать и печатать единые платёжные документы, обеспечивать их доставку жителям, а также вести учёт поступающих средств.

В обязанности подрядчика также входит приём платежей через кредитные организации, «Почту России» и иных платёжных агентов, перечисление средств на счёт предприятия, начисление пени при наличии задолженности и передача информации в государственные информационные системы.

Договор предусматривает также сопровождение и доработку программного обеспечения, а также техническую поддержку сервисов, используемых для расчётов и учёта платежей.

Финансирование осуществляется за счёт собственных и привлечённых средств предприятия.

Договор вступает в силу 1 марта 2026 года и действует по 28 февраля 2027 года включительно.