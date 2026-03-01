«Водоканал» заключил договор с «Симплексом» на расчёт платежей за 61 млн

Все новости по теме: Госзакупки
«Водоканал» заключил договор с «Симплексом» на расчёт платежей за 61 млн

«Водоканал» заключил договор с расчётным центром «Симплекс» на оказание услуг по расчёту объёмов, начислению платы, приёму и учёту платежей за жилищно-коммунальные и прочие услуги. Стоимость контракта составляет 61 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Согласно документу, расчётный центр будет ежемесячно начислять плату потребителям на основании данных лицевых счетов, формировать и печатать единые платёжные документы, обеспечивать их доставку жителям, а также вести учёт поступающих средств.

В обязанности подрядчика также входит приём платежей через кредитные организации, «Почту России» и иных платёжных агентов, перечисление средств на счёт предприятия, начисление пени при наличии задолженности и передача информации в государственные информационные системы.

Договор предусматривает также сопровождение и доработку программного обеспечения, а также техническую поддержку сервисов, используемых для расчётов и учёта платежей.

Финансирование осуществляется за счёт собственных и привлечённых средств предприятия.

Договор вступает в силу 1 марта 2026 года и действует по 28 февраля 2027 года включительно.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter