В Зеленоградске 1 марта отметят День рождения зеленоградского кота

На центральной площади Зеленоградска 1 марта в 12:00 начнётся фестиваль «День рождения зеленоградского кота» (0+). Об этом сообщает администрация муниципального округа.

«Это праздничное шоу посвящено уникальной традиции Зеленоградска, любовь жителей которого к кошкам сделали этих друзей человека неофициальным символом нашего курортного городка. Посетителей ждут тематические квесты и игры, которые позволят всем желающим проявить свою изобретательность и сообразительность», — рассказывают в анонсе.

На различных площадках Зеленоградска будут организованы творческие площадки, планируются конкурсы и викторины с призами.