Иран сообщил о гибели верховного лидера Али Хаменеи

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб на рабочем месте в его тегеранской резиденции рано утром 28 февраля. Об этом сообщают государственные иранские СМИ, пишут «Ведомости».

Информацию о гибели Хаменеи распространили иранские агентства Tasnim, IRNA, ISNA и Mehr. В связи с произошедшим правительство республики объявило 40-дневный траур и семидневные государственные выходные.

Президент США Дональд Трамп писал в социальной сети Truth Social, что Хаменеи мертв. Смерть лидера Исламской Республики он назвал «шансом для иранского народа» и призвал Корпус стражй исламской революции (КСИР) и иранских военных прекратить сопротивление. Трамп также пообещал, что удары по Ирану будут продолжаться до тех пор, «пока это необходимо для достижения мира на Ближнем Востоке и в мире».

28 февраля о гибели Хаменеи писали СМИ, при этом Тегеран эти сведения опровергал.

Как сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР), более 700 рейсов были отменены в странах Персидского залива и Ближнего Востока в воскресенье, 1 марта. Порядка 6–8 тыс. туристов с билетами на стыковочные рейсы через страны Персидского залива не могут добраться в Россию.



«Основная масса таких клиентов туроператоров, для которых сейчас компании ищут варианты продления проживания или альтернативные билеты (если они не успели вылететь в зону конфликта) или же пытаются организовать им размещение в ближневосточных хабах – это туристы с билетами Air Arabia, Qatar Airways, Emirates, flydubai, Gulf Air, OmanAir», – уточняет вице-президент АТОР по международному туризму Артур Мурадян.

Напомним, утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. По этой причине временно отменены полеты в Иран российских авиакомпаний, а рейсы в другие страны Персидского залива решено выполнять по обходным маршрутам.

Как отмечает «Коммерсант», Израиль назвал операцию «Рычание льва», США — «Эпическая ярость». Цели операции обозначил президент США Дональд Трамп. Первая — смена власти в Иране. Иранских силовиков он призвал сложить оружие, а граждан укрыться, и когда удары стихнут, свергнуть «клерикальных правителей». Трамп назвал это «единственным шансом для поколений». Вторая цель — не допустить получения Ираном ядерного оружия, третья — уничтожение военного потенциала Ирана, а именно — ракетных мощностей и флота.

Иранское агентство ISNA сообщило, что в результате удара Израиля 28 февраля была разрушена начальная школа для девочек в городе Минаб в провинции Хормозган. Иранские СМИ сообщают, что жертвами удара стали 115 человек.

Как сообщили в Красном Полумесяце сообщили агентству Tasnim, в результате ударов США и Израиля на территории страны погибли 201 человек и 747 получили ранения. Из-за ответных атак Ирана в Тель-Авиве погибла одна женщина, пострадали 15 человек. В Катаре ранения получили восемь человек в результате падения осколков ракет в различных местах по всей стране. В Абу-Даби в результате атаки дрона на международный аэропорт Зайед один человек погиб, семеро получили ранения. Днём в ОАЭ погиб еще один человек от падения обломков при перехвате ракет.