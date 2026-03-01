Глава областного отделения ЛДПР предлагает запретить накрутку цен на авиабилеты

Глава фракции ЛДПР в Законодательном собрании Калининградской области Евгений Мишин предложил запретить авиакомпаниям накручивать цены за 72 часа до вылета. Письмо с соответствующей инициативой парламентарий направил спикеру Заксобрания Андрею Кропоткину, говорится на сайте регионального отделения партии.

Документ внесён в соответствии с частью 3 статьи 104 Конституции РФ и Уставом Калининградской области. Законопроект также направлен в правительство региона для проведения экспертизы и получения объективного заключения.

Законопроект предлагает установить прямой запрет для авиакомпаний на увеличение размера платы за перевозку пассажиров позднее чем за 72 часа до момента вылета из аэропорта. Допускается только уменьшение стоимости, если перевозчик хочет сделать пассажирам скидку или распродать оставшиеся места дешевле. 

«Авиакомпании, и в особенности такие перевозчики, как „Россия“ и „Победа“, зачастую злоупотребляют своим правом. Стоимость билета за несколько часов до вылета может взлететь в разы. Для Калининградской области, учитывая наше эксклавное положение, это прямое нарушение конституционной свободы передвижения. Люди не могут спланировать поездку, не могут улететь по срочным обстоятельствам, потому что цены становятся запредельными», — сказал Евгений Мишин.

«Цена авиабилета по маршруту Калининград — Москва при покупке за несколько дней до вылета может составлять около 2 000 рублей, тогда как за несколько часов до вылета та же самая перевозка доходит до 20 000 рублей и более», — добавляют в пояснительной записке к законопроекту.

После рассмотрения поправок на заседаниях профильных комиссий и постоянного комитета Евгений Мишин просит включить вопрос в повестку ближайшего заседания Заксобрания. Докладчиком по этому вопросу выступит сам руководитель фракции ЛДПР.

