В территориальных водах Литвы начались учения НАТО «Удар Нептуна»

В территориальных водах Литвы начались учения военно-морских сил (ВМС) и военно-воздушных сил (ВВС) «Нептуно киртис» («Удар Нептуна») с участием подразделений союзников по НАТО. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на командование армии балтийской республики.

«В ходе учений корабли ВМС и воздушные суда ВВС вместе с союзниками проведут тренировку в территориальных водах Литвы на Балтике и в небе над этой территорией», — говорится в сообщении.

Командование и муниципалитет приморской Паланги предупредили, что жители города могут слышать звуки взрывов.