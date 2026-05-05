Дожди ожидаются во второй половине дня: погода в Калининградской области 5 мая

Во вторник, 5 мая, в Калининградской области, по сведениям Гидрометцентра России, ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь. Максимальная температура воздуха днём +17°С, ночью столбик термометра местами опустится до +9°С. Скорость ветра составит от 2 до 4 м/с с порывами до 6 м/с, направление — запад, юго-запад. Атмосферное давление достигнет отметки 758 мм рт. ст. Относительная влажность 58%. Температура воды: +7.3°. Продолжительность светового дня — 15 часов и 27 минут.

Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозирует самую низкую дневную температуру — +14°С — в Зеленоградске, Пионерском и Балтийске. В ночные часы на побережье +9°С. На остальной территории региона днём +18...+19°С, ночью — +4...+6°С.

По данным прогноза «Нового Калининграда», во вторник в областном центре ожидается переменная облачность. Днём и вечером пройдут дожди. Утром температура воздуха достигнет отметки +11,8°С, днём потеплеет до +16,2°С, вечером похолодает до +10,4°С. Влажность — до 85%.

Ежедневный оперативный прогноз возникновения и развития чрезвычайных ситуаций на территории Калининградской области, который публикует региональное управление МЧС России, обещает облачную с прояснениями погоду, днём дождь. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днём +12...+17°С. Видимость 4-7 км, в дожде местами 1-2 км. Высота волн у побережья Калининградской области — до 1 м. Опасные и неблагоприятные гидрометеорологические явления не прогнозируются.

Как сообщили в паблике «Погода и метеоявления в Калининградской области», днём воздух прогреется до +14...+17°C, на востоке (Правдинский, Озёрский, Черняховский, Гусевский, Нестеровский, Краснознаменский районы) до +18...+20°C, у морского побережья до +12...+15°C, будет облачно с прояснениями. Во второй половине дня (после 14-15 часов) дожди ожидаются в Калининграде и на западе региона, включая побережье (Багратионовский, Гурьевский, Полесский, Зеленоградский, Гвардейский районы). Вечером похолодает от +8...+12°C на закате до +6...+9°C к полуночи, будет облачно с прояснениями, после 17-18 часов и в течение вечера дожди ожидаются преимущественно в континентальной части региона (Славский, Неманский, Черняховский, Гусевский, Правдинский, Озёрский, Нестеровский, Краснознаменский районы). В Калининграде, на западе и побережье осадки должны прекратиться после 19-20 часов.

Ветер утром преимущественно юго-западный, слабый (1-5 м/с), днём переменный на северо-западный, вечером — на северный, слабый/умеренный (3-9 м/с). Атмосферное давление будет понижаться с 757 до 756 мм рт. ст.