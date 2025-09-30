ФАС собирается проверить сети АЗС из-за роста цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба проверит автозаправочные станции из-за подорожания нефтепродуктов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«По поручению ФАС России территориальные органы службы осуществляют контроль соблюдения антимонопольного законодательства на топливном рынке, в том числе путем запросов у сетей АЗС данных о ценообразовании и обеспеченности топливом», — отметили в ведомстве. После анализа этой информации ФАС примет решение о наличии или отсутствии признаков нарушений антимонопольного законодательства.

Служба уже выдавала предупреждения владельцам сетей АЗС в Тверской и Тюменской областях, а также компании «Газпромнефть — Региональные продажи». Так, в районах, где АЗС «Тверьнефтепродукт» занимала доминирующее положение, стоимость бензина Аи-92 и Аи-95, а также дизельного топлива была выше, чем в других муниципалитетах.

Напомним, ранее власти РФ признали, что в настоящее время в стране наблюдается «небольшой дефицит» нефтепродуктов. Он покрывается за счет накопленных остатков. В Минэнерго поставили цель в 2026 году удержать рост цен на бензин в РФ в пределах уровня инфляции. В конце августа сообщалось, что из-за завышения розничных цен на российских заправках заведено несколько уголовных дел.

Бензин есть, но снова подорожал: что происходит на АЗС Калининграда

17 сентября о том, что ситуация с обеспечением Калининградской области топливом «находится под контролем», заявил губернатор Алексей Беспрозванных. По его словам, в течение недели были возможны задержки с поставками 92-го бензина лишь у некоторых поставщиков. «У крупных компаний есть нужный для жителей региона объём дизеля, бензина, газа», — написал глава региона в своем телеграм-канале. 26 сентября министр развития инфраструктуры региона Александр Рольбинов заявил, что крупные компании, поставляющие топливо в Калининградскую область, в настоящее время не испытывают трудностей с доставкой. Власти региона принимают меры, чтобы не допустить дефицита топлива и в дальнейшем.