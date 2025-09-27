Минэнерго о ценах на бензин: наша цель — сохранить темпы роста на уровне инфляции

В Минэнерго ставят перед собой цель в 2026 году удержать рост цен на бензин в РФ в пределах уровня инфляции. При этом стоимость топлива на АЗС может незначительно отличаться от инфляции с учетом изменений тарифов естественных монополий и налогового законодательства. Об этом сообщили ТАСС в Минэнерго.

«Равномерная ежегодная динамика розничных цен, близкая к инфляции, позволяет не допускать диспаритетов оптовых и розничных цен и дисбалансов в поставках топлива по всем каналам реализации. <...> Ключевой задачей остается сохранение ценовой динамики в рамках инфляционных параметров. С учетом изменения тарифов естественных монополий и изменений налогового законодательства конечные цены на АЗС могут незначительно отличаться от общестранового индекса потребительских цен», — отметили в Минэнерго.

Как уточняет информагентство со ссылкой на Росстат, рост стоимости бензина на АЗС в России с начала года по 22 сентября составил 8,36%, что выше уровня инфляции за тот же период (4,16%). Рост цены бензина в рознице опережает инфляцию уже девятую неделю подряд (с 22 июля), до этого он был ниже среднего увеличения уровня цен по стране.

Напомним, ранее власти РФ признали, что в настоящее время в стране наблюдается «небольшой дефицит» нефтепродуктов. Он покрывается за счет накопленных остатков.