Власти: в Балтийске прокладывают газопроводы к жилым домам (фото)

Фото: минстрой Калининградской области

В Балтийске прокладывают распределительные газопроводы и трубы, которые затем подойдут к домам жителей округа. Об этом сообщили в региональном министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

«Завершён участок на Русской набережной — проложен почти километр труб с вводами к двадцати домам. Ещё 1,2 км труб обустроили на территории 33-го Судоремонтного завода. В районе улиц Подгорной и А. Серебровской работы продолжаются. В этом году жители Балтийского округа смогут подать заявки на подключение по программе догазификации», — говорится в сообщении.

В начале сентября газопровод-отвод к Светлому и АГРС в районе посёлка Черепаново получил положительное заключение Ростехнадзора. Комплекс включает в себя газопровод протяжённостью почти 35 километров, современную АГРС, линии электропередач и связи, подъездные пути и инфраструктуру, обеспечивающую безопасную и эффективную эксплуатацию.

«Сейчас выполняется постепенное заполнение газопровода и выход на рабочее давление. Предстоит заполнить более 100 км трубопровода от Черепаново до Балтийска и далее по округу», — добавили в минстрое.

Как сообщил ранее министр строительства и ЖКХ региона Сергей Черномаз, потребителю газ поступит раньше, чем начнётся следующий отопительный период.

Газопровод в Балтийск тянут четырнадцать лет. Процессу сопутствовали несколько расторжений контрактов и утеря исполнительной документации. В начале 2022 года работы возобновили после длительного перерыва. В октябре того же года власти заявляли, что подключение газопровода к магистральной трубе перенесли на 2023 год, хотя госконтракт должны были выполнить до конца 2022 года.

В ходе рабочей поездки в Балтийск губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что муниципалитет планируют обеспечить природным газом к началу отопительного сезона 2025-2026 годов. Такие же сроки назвала и администрация округа. В июне этого года Сергей Черномаз рассказал, что Ростехнадзор нашёл несколько замечаний во время экспертизы на газораспределительной станции в Черепаново. При этом министр «боялся называть какие-либо даты» запуска природного газа. В июле Алексей Беспрозванных сообщил, что договорился с главой «Газпрома» Алексеем Миллером об ускорении процесса газификации Балтийска. В конце июля в Балтийске закончилось строительство трёх газовых котельных на улицах Донского, Серебровской и Сенявина.

В феврале 2023 года стало известно, что работы по достройке газопровода в Балтийск с отводом в Светлый подорожали вдвое. Если в 2019 году они оценивались в 293,2 млн рублей, то к началу 2023 года этот показатель вырос до 599,1 млн рублей.