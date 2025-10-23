Власти допускают достройку автодублёра двухъярусного моста до 2029 года

Автодублёр двухъярусного моста могут достроить раньше 2029 года, несмотря на то, что финансирование строительства переправы распределено федеральным центром до 2029 года. Как сообщила глава администрации Калининграда Елена Дятлова, подрядчик готов выполнить работы в более сжатые сроки.

«Автомобильный мост, о котором вы говорите, полностью строится за счет денег федерального и регионального бюджетов, — пояснила Дятлова, общаясь с журналистами. — И чисто технически наш подрядчик, который там работает, готов был при наличии финансирования закончить это за 2025−2026 годы. Мы являемся сейчас получателями денежных средств, поэтому, как у нас будут приняты решения по финансированию данного объекта, собственно, так подрядчик и будет планировать работу».

Дятлова напомнила, что сегодня «финансирование разложено 2026, 2027, 2028 и 2029 годы», однако правительством Калининградской области ведётся работа по его ускорению.

«Мы технически готовы и подрядчик готов завершить эти работы в более короткие сроки. Я думаю, что такого рода системные работы приведут к сдвижке этих сроков с 2029 года на более ранние сроки. И мы с большим удовольствием выполним данный объект, который так необходим городу Калининграду», — заключила Дятлова.

В середине октября председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству совета депутатов Калининграда сообщил, что сдать объект раньше 2029 года без смещения сроков поступления средств «влево» невозможно.

Ранее с подрядчиком АО «Бамтоннельстрой-мост» было заключено дополнительное соглашение, согласно которому объект должен быть сдан до 31 октября 2026 года. При этом его готовность на 1 июля 2025 года составляла 45,9%.

В апреле текущего года во время визита на объект губернатора Алексея Беспрозванных заместитель генерального директора компании «Бамтоннельстрой-мост» Алексей Мельниченко заявлял о готовности завершить строительство моста в 2026 году при условии, что финансирование тоже должно быть сдвинуто «влево».