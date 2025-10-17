Вице-премьер Новак: цены на бензин в РФ растут на уровне инфляции

Все новости по теме: Инфляция

Цены на бензин в России в среднем растут на уровне инфляции. Об этом в интервью «России 1» заявил вице-премьер Александр Новак.

«Цены не могут быть стабильны, иначе они не будут учитывать уровень инфляции. Поэтому цены так же растут, как и все другие товары и услуги, продовольственные, непродовольственные товары, в среднем на уровне инфляции», — сказал он.

Новак подчеркнул, что обстановка с топливом в России стабильная, а внутренний рынок полностью обеспечен нефтепродуктами.

6 октября «Новый Калининград» провел традиционный мониторинг цен на АЗС областного центра и сравнил цены на бензин и дизтопливо с показателями двухнедельной давности (от 23 сентября). Подорожали все позиции. На двух АЗС не удалось обнаружить бензин АИ-92. Ни на одной из заправок, где этот бензин имелся в наличии, очередей не наблюдалось.

25 сентября власти РФ признали, что в настоящее время в стране наблюдается «небольшой дефицит» нефтепродуктов. При этом министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов заверил, что крупные компании, поставляющие топливо в регион, в настоящее время не испытывают трудностей с доставкой, а власти принимают меры, чтобы не допустить дефицита топлива и в дальнейшем. Отсутствие бензина марки Аи-92 на некоторых заправках в мининфраструктуры объяснили «нарушением ритмичности поставок».

4 октября в правительстве Калининградской области был создан оперштаб для решения вопросов, связанных с обеспечением региона топливом.

Подписывайтесь на наш новый Телеграм-канал по ссылке!

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter