Вице-премьер Новак: цены на бензин в РФ растут на уровне инфляции

Цены на бензин в России в среднем растут на уровне инфляции. Об этом в интервью «России 1» заявил вице-премьер Александр Новак.

«Цены не могут быть стабильны, иначе они не будут учитывать уровень инфляции. Поэтому цены так же растут, как и все другие товары и услуги, продовольственные, непродовольственные товары, в среднем на уровне инфляции», — сказал он.

Новак подчеркнул, что обстановка с топливом в России стабильная, а внутренний рынок полностью обеспечен нефтепродуктами.

6 октября «Новый Калининград» провел традиционный мониторинг цен на АЗС областного центра и сравнил цены на бензин и дизтопливо с показателями двухнедельной давности (от 23 сентября). Подорожали все позиции. На двух АЗС не удалось обнаружить бензин АИ-92. Ни на одной из заправок, где этот бензин имелся в наличии, очередей не наблюдалось.

25 сентября власти РФ признали, что в настоящее время в стране наблюдается «небольшой дефицит» нефтепродуктов. При этом министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов заверил, что крупные компании, поставляющие топливо в регион, в настоящее время не испытывают трудностей с доставкой, а власти принимают меры, чтобы не допустить дефицита топлива и в дальнейшем. Отсутствие бензина марки Аи-92 на некоторых заправках в мининфраструктуры объяснили «нарушением ритмичности поставок».