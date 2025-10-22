Минэнерго ждет стабилизации рынка топлива после падения сезонного спроса

Министерство энергетики России ждет стабилизации рынка топлива в России с начала сезона спада спроса, который обычно приходится на октябрь-ноябрь, а также накопления запасов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«При сезонном снижении потребления топлива начинают формироваться запасы, что будет благоприятно сказываться в том числе на стабилизации ценовой ситуации», — рассказали в Минэнерго.

В министерстве отметили, что на рынок также благоприятно влияют ранее принятые решения правительства по введению временных запретов на экспорт автомобильного бензина, из-за чего на внутренний рынок были направлены дополнительные объемы топлива. «Также действует временный запрет на экспорт дизельного топлива для „непроизводителей“ для недопущения экспорта топлива, предназначенного для внутреннего рынка», — добавили в министерстве.

Напомним, что 25 сентября власти РФ признали, что в настоящее время в стране наблюдается «небольшой дефицит» нефтепродуктов. При этом министр развития инфраструктуры Калининградской области Александр Рольбинов заверил, что крупные компании, поставляющие топливо в регион, в настоящее время не испытывают трудностей с доставкой, а власти принимают меры, чтобы не допустить дефицита топлива и в дальнейшем. Отсутствие бензина марки Аи-92 на некоторых заправках в мининфраструктуры объяснили «нарушением ритмичности поставок». 4 октября в правительстве Калининградской области был создан оперштаб для решения вопросов, связанных с обеспечением региона топливом.

В конце сентября Правительство России продлило временный запрет на экспорт бензина до 31 декабря 2025 года включительно. Он касается всех экспортеров.

