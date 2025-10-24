На участке Гвардейского проспекта ограничивают движение транспорта на год

В Калининграде с 31 октября 2025 года по 31 октября 2026-го будет ограничено движение по Гвардейскому проспекту и набережной Маршала Баграмяна. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Движение по Гвардейскому проспекту закрывается по трём полосам от наб. Марш. Баграмяна до ул. Ген. Буткова с объездом по дорогам общего пользования. Кроме того, по ул. Марш. Баграмяна от ул. Савенко до Гвардейского проспекта продлевается одностороннее движение.

Ограничения введены для обеспечения безопасности при строительстве дублера автомобильного моста. Ответственность за установку ограждения и дорожных знаков, включая схемы объезда, а также за безопасность движения пешеходов и транспорта на время работ возложена на подрядную организацию «БТС-МТ».

Напомним, что вместо признанного аварийным двухъярусного моста в Калининграде было принято решение соорудить два новых: железнодорожный и автомобильный. Общая стоимость контрактов — более 23 млрд рублей. Движение поездов по новому железнодорожному мосту было запущено 9 декабря 2024 года. Длина автодублёра составит 386,7 метра. В декабре 2024-го Калининграду выделили полмиллиарда рублей из федерального бюджета на строительство сооружения. В конце февраля стоимость контракта на строительство дублёра двухъярусного моста выросла на 5,5%. Изначально достроить мост планировали в 2025 году. В начале апреля техническая готовность объекта составляла 39%.

Ранее с подрядчиком АО «Бамтоннельстрой-мост» было заключено дополнительное соглашение, согласно которому объект должен быть сдан до 31 октября 2026 года. При этом его готовность на 1 июля 2025 года составляла 45,9%.

В апреле текущего года во время визита на объект губернатора Алексея Беспрозванных заместитель генерального директора компании «Бамтоннельстрой-мост» Алексей Мельниченко заявлял о готовности завершить строительство моста в 2026 году при условии, что финансирование тоже должно быть сдвинуто «влево».

В середине октября председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Антон Романов на заседании постоянной комиссии по городскому хозяйству совета депутатов Калининграда сообщил, что сдать объект раньше 2029 года без смещения сроков поступления средств «влево» невозможно. В конце октябре глава администрация сообщила, что подрядчик готов выполнить работы в более сжатые сроки.

