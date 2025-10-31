Мэрия сообщила об изменении расписания движения автобуса № 34

В Калининграде с 5 ноября изменится расписание движения автобусного маршрута № 34 «СНТ „Мечта“ — ул. Левитана» по рабочим дням. Это связано с «изменениями дорожной обстановки». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Утренние рейсы:

От «СНТ «Мечта»: 06:15, 06:41, 07:19, 07:57, 08:35, 09:23;

От «ул. Левитана»: 06:08, 06:34, 07:00, 07:38, 08:16, 09:08, 09:46

Вечерние рейсы (последние отправления):

От «СНТ «Мечта»: 20:33, 20:59, 21:51;

От «ул. Левитана»: 20:23, 20:49, 21:43.

«В течение дня расписание также немного изменилось. Самый удобный способ следить за автобусом в реальном времени — использовать онлайн-сервис», — добавили в мэрии.

