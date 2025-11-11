«Калининград-ГорТранс» показал «распаковку» новых троллейбусов (видео)

«Калининград-ГорТранс» «распаковал» новые троллейбусы «Синара». Информацию об этом транспортное предприятие разместило в своем телеграм-канале.

Видео: «Калининград-ГорТранс»

Напомним, что 15 августа 2025 года стало известно о том, что Минпромторг России внёс проект распоряжения о выделении Калининградской области из федерального бюджета 500 млн руб. на софинансирование расходов региона на закупку 20 троллейбусов. Распоряжение было подписано в конце августа. АО «Калининград-ГорТранс» выделял на услуги по финансовой аренде (лизингу) на приобретение троллейбусов 860 млн рублей. На торгах цену снизили на 167 млн. АО «Межрегиональная лизинговая компания» согласилась поставить транспорт за 692,3 млн.

Подрядчик должен передать имущество до 1 декабря 2025 года. Троллейбусы переходят в собственность АО «Калининград-ГорТранс» по истечении срока договора при условии выполнения всех финансовых обязательств. В начале ноября губернатор Алексей Беспрозванных сообщил, что из Челябинска в Калининград отправили три новых троллейбуса «Синара». Их планируется пустить на маршруты № 1 «ул. Красная — ул. Ульяны Громовой» и № 7 «ул. Флотская — ул. Гайдара (Поликлиника)».