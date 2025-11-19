Проект реконструкции домов на ул. Чкалова под кафе прошёл экспертизу (фото)

Экспертиза одобрила проект реконструкции домов блокированной застройки на ул. Чкалова в Калининграде под кафе. Соответствующая информация размещена на сайте Единого государственного реестра заключений.
Реконструировать планируют дома № 1 с литерами «б», «в» и «г». В качестве экспертной организации выступила калининградская компания «Проэксперт». Проектную документацию готовило ООО «Смарт-Проект». Застройщик — Сергей Сергеев. Положительное заключение получено 19 ноября 2025 года. Форма экспертизы — негосударственная.