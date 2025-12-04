Переименованный в Калининградский театр эстрады Дом искусств заказывает новую вывеску (фото)

Переименованный в Калининградский театр эстрады Дом искусств заказывает новую вывеску (фото)

Дом искусств, который в сентябре официально стал Калининградским театром эстрады, планирует оснастить фасад здания соответствующей вывеской. Информация о проведении закупки размещена на портале «РТС-тендер».

На изготовление соответствующих вывесок предусмотрено 466 тысяч 824 рубля. Предложения от потенциальных поставщиков принимаются до 13 часов по московскому времени 5 декабря. На вывеске должна быть надпись крупными буквами «Театр эстрады», подсвечиваемая в темное время суток.

photo_2025-12-04_15-57-08 (3).jpgphoto_2025-12-04_15-57-08 (2) (1).jpg   

Как отмечают городские власти, комментируя переименование Дома искусств в Калининградский театр эстрады, «новый формат учреждения не только позволит приглашать в Калининград ведущих театральных артистов, но и нашим труппам даст возможность гастролировать на более статусных площадках по всей стране».

Изображения предоставлены пресс-службой горадминистрации
