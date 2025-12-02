Беспрозванных учредил медаль «За содействие специальной военной операции» (фото)

Губернатор Алексей Беспрозванных учредил новую региональную награду — медаль «За содействие специальной военной операции». Об этом сообщил глава региона на своей странице «ВКонтакте».

Награждать медалью будут тех, кто активно помогает бойцам СВО в тылу, «не остается без участия» в восстановлении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также поддерживает жителей этих регионов.





Изображение: страница Беспрозванных «ВКонтакте»

«Калининградцы активно помогают фронту. И они заслуживают этой награды», — добавил Беспрозванных.