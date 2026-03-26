Экс-ректор БФУ Александр Фёдоров обжаловал приговор за растрату

Сторона защиты экс-ректора БФУ обжаловала приговор Александру Фёдорову 25 марта. Об этом «Новому Калининграду» сообщил адвокат экс-проректора Елены Мялкиной Алексей Галактионов, информацию подтвердил защитник Фёдорова Олег Полленский.

«Просительная часть жалобы ещё будет корректироваться с учётом позиции нашего клиента, — рассказал Олег Полленский. — Основной упор мы сделаем на наше несогласие с тем обстоятельством, что суд признал доказанными все эпизоды передачи денег Фёдорову от Мялкиной, включая и те, когда профессора по нескольким эпизодам не было не только в Калининграде, но и в стране. Также мы полагаем, что из обвинения, как минимум, должны быть исключены суммы, которые выплачены некоторым свидетелям, и те, будучи допрошенными, сказали, что ничего они Фёдорову не возвращали».

По словам Полленского, жалобы Фёдорова и Мялкиной, как и прежде, будут рассматривать в одном процессе. «Но может быть несколько заседаний, — пояснил он. — Всё время до принятия решения срок в СИЗО Фёдорову будет засчитываться как 1 день за полтора».

Сколько продлится суд, адвокат ответить затруднился: «Трудно сказать, бывает быстро назначают, бывает тянут, но мой внутренний голос говорит, что вероятнее всего все закончится в конце апреля, ну край после майских». Вышестоящая инстанция может не только изменить приговор, назначив более мягкое наказание, но и изменить категорию преступления на менее тяжкое. «Думаю, нам на последнее рассчитывать не стоит», — высказал предположение адвокат Полленский.

Отметим, что срок обжалования решения суда для бывшего ректора БФУ им. Канта Александра Федорова и экс-проректора Елены Мялкиной истекал 25 марта. Как рассказал «Новому Калининграду» адвокат Мялкиной Алексей Галактионов, дело направят в областной суд, тот примет производство и назначит дату рассмотрения. В день вынесения приговора Елену Мялкину сразу заключили в наручники в зале суда, так как она до этого находилась под домашним арестом, и направили в женскую колонию в пос. Колосовка. «Чувствует она себя там неплохо, ходит по камере — наматывает шаги, — рассказал защитник. — Обстановка ей уже знакома, так как после ареста она три первых месяца находилась там же».

Ранее Галактионов отмечал, что считает приговор Елене Мялкиной слишком суровым. «Учитывая ее позицию в ходе предварительного следствия, чистосердечное признание и раскаяние, ее вовлеченность, чтобы установить истину, и также ее роль в самой ситуации, я считают приговор несправедливым. Мы будем подавать апелляционную жалобу», — сообщил он.

Напомним, 27 февраля после восьмимесячного разбирательства суд назначил Фёдорову наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима и 500 тыс. руб. штрафа, Мялкиной — 3 года и 300 тыс. При этом 1 день нахождения в СИЗО будет засчитан бывшему ректору за 1,5 дня в колонии общего режима. Экс-проректору 2 дня нахождения под домашним арестом посчитают за 1 день в колонии.

Бывшего ректора БФУ Александра Фёдорова задержали вместе с его заместителем Еленой Мялкиной в начале июля 2024 года. По версии следствия, с февраля 2022 по июнь 2024 обвиняемые, благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненных работников, присвоили свыше 18 миллионов рублей (затем сумму поменялась до 35 млн).

В сентябре 2024 года Александр Фёдоров заявил, что готов отправиться на СВО. При этом он отметил, что это не является следствием признания по предъявленным обвинениям, а фактом «признания своей управленческой ответственности» и «определенного чувства раскаяния за то, что он допустил возможность противоправных действий». В середине июля 2025 года Александр Фёдоров попросил суд оставить его в СИЗО. Такое решение он объяснил тем, что после продажи недвижимости (экс-ректор возместил ущерб университету) ему «некуда идти».