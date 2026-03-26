Городков: региональный бизнес не особо заинтересован в улучшении инвестклимата

Все новости по теме: Экономика
Городков: региональный бизнес не особо заинтересован в улучшении инвестклимата

Работающий в Калининградской области бизнес не особо заинтересован в том, чтобы инвестиционный климат в регионе становился лучше. Причина — человеческий капитал. Такое мнение высказал в четверг на заседании комитета по налогам, тарифам и развитию ОЭЗ Калининградской Торгово-промышленной палаты его председатель Михаил Городков, являющийся заместителем финансового директора региона Россия и СНГ УК «Содружество».

«Наверняка можно спросить бизнес о том, что лучше сделать для того, чтобы здесь инвестклимат был бы лучше. Но мы понимаем, что текущий бизнес, в принципе, не особо-то заинтересован в улучшении инвестклимата, если он не намеревается сам дополнительно вкладываться. Поскольку понимает, что все внешние инвестиции будут условно конкурентами твоему непосредственно бизнесу, который есть. Не в плане того, что какие-то отрасли экономики будут хуже развиваться, а самая основная часть — это человеческий капитал будет востребован больше», — рассказал Городков. Он обратил внимание, что в регионе живет миллион человек.

Отметим, в 2025 году предприниматели говорили о нехватке кадров из-за ограничений, связанных с приёмом на работу мигрантов. Однако в начале 2026 года ряд бизнесменов озвучили мнения, что из-за роста налоговой нагрузки предприятия будут закрываться, рабочие руки — высвобождаться.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Все новости за день
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Обрехт О.Г.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter