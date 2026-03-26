Городков: региональный бизнес не особо заинтересован в улучшении инвестклимата

Работающий в Калининградской области бизнес не особо заинтересован в том, чтобы инвестиционный климат в регионе становился лучше. Причина — человеческий капитал. Такое мнение высказал в четверг на заседании комитета по налогам, тарифам и развитию ОЭЗ Калининградской Торгово-промышленной палаты его председатель Михаил Городков, являющийся заместителем финансового директора региона Россия и СНГ УК «Содружество».

«Наверняка можно спросить бизнес о том, что лучше сделать для того, чтобы здесь инвестклимат был бы лучше. Но мы понимаем, что текущий бизнес, в принципе, не особо-то заинтересован в улучшении инвестклимата, если он не намеревается сам дополнительно вкладываться. Поскольку понимает, что все внешние инвестиции будут условно конкурентами твоему непосредственно бизнесу, который есть. Не в плане того, что какие-то отрасли экономики будут хуже развиваться, а самая основная часть — это человеческий капитал будет востребован больше», — рассказал Городков. Он обратил внимание, что в регионе живет миллион человек.

Отметим, в 2025 году предприниматели говорили о нехватке кадров из-за ограничений, связанных с приёмом на работу мигрантов. Однако в начале 2026 года ряд бизнесменов озвучили мнения, что из-за роста налоговой нагрузки предприятия будут закрываться, рабочие руки — высвобождаться.