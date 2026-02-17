В Калининграде собирают деньги для девочки с сахарным диабетом

В Калининграде фонд «Берег надежды» ведёт сбор средств для 13-летней Алёны Фоминской. Алёне установлен диагноз «сахарный диабет», ей требуется консультация и лечение в федеральном центре, сообщает сайт фонда.

«Алена — давняя подопечная фонда „Берег надежды“, ей установлен непростой диагноз: сахарный диабет 1-го типа. Девочка заболела в 2020 году после ковида. Тогда ей было всего шесть лет», — отмечается в сообщении.

Алёне установили специальную помпу, сейчас пришёл срок её замены. Девочка наблюдается в Национальном медицинскоми сследовательском центре эндокринологии им. академика И. И. Дедова. Лечение и консультации обеспечиваются государством. Ребенок нуждается в поддержке в части проезда и проживания рядом с местом лечения.

В 2024 году девочке поставили еще один непростой диагноз — сколиоз. Теперь ей приходится регулярно носить специальный корсет. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Алена учится в школе на 4 и 5, занимается музыкой — по классу гитары в ДМШ.