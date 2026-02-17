В Калининграде собирают деньги для девочки с сахарным диабетом

Все новости по теме: Благотворительность
В Калининграде собирают деньги для девочки с сахарным диабетом

В Калининграде фонд «Берег надежды» ведёт сбор средств для 13-летней Алёны Фоминской. Алёне установлен диагноз «сахарный диабет», ей требуется консультация и лечение в федеральном центре, сообщает сайт фонда.

«Алена — давняя подопечная фонда „Берег надежды“, ей установлен непростой диагноз: сахарный диабет 1-го типа. Девочка заболела в 2020 году после ковида. Тогда ей было всего шесть лет», — отмечается в сообщении.

Алёне установили специальную помпу, сейчас пришёл срок её замены. Девочка наблюдается в Национальном медицинскоми сследовательском центре эндокринологии им. академика И. И. Дедова. Лечение и консультации обеспечиваются государством. Ребенок нуждается в поддержке в части проезда и проживания рядом с местом лечения.

В 2024 году девочке поставили еще один непростой диагноз — сколиоз. Теперь ей приходится регулярно носить специальный корсет. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, Алена учится в школе на 4 и 5, занимается музыкой — по классу гитары в ДМШ.

На данный момент требуется 76 000 рублей. Сбор ведется на сайте фонда по ссылке.
Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Обсудить в ВКонтакте

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter