Минприроды приглашает калининградцев на экологический квиз

Региональное министерство природных ресурсов и экологии приглашает жителей Калининграда принять участие в экологическом квизе «Экостарт» (16+). Мероприятие пройдет 19 февраля в Информационном центре по атомной энергии Калининграда, сообщает пресс-служба ведомства.

Участники викторины обсудят вопросы охраны национальных парков Калининградской области, рационального природопользования и сохранения водных ресурсов. Квиз будет посвящен биоразнообразию и фауне планеты, отметили в ведомстве.

Мероприятие начнется в 18:00 в здании центра на Советском проспекте, 1 (КГТУ, 2 этаж). Для гостей подготовили тематические вопросы разной сложности, лекцию и призы для победителей.

В рамках встречи запланирована лекция «Национальный парк Виштынецкий и его роль в сохранении уникальных природных ресурсов: современные вызовы». Ее проведет начальник отдела экологического просвещения и туризма нацпарка «Виштынецкий» Амаль Самерханова.

Запись на участие в квизе открыта, зарегистрироваться можно заранее на сайте.