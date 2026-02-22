Епархия: ожидаем визит патриарха Кирилла на празднование 80-летия области

Епархия: ожидаем визит патриарха Кирилла на празднование 80-летия области

Русская православная церковь Калининградской епархии принимает участие в подготовке к 80-летию области. В частности церковь ожидает визит патриарха Кирилла. Об этом сообщил руководитель информационного отдела Калининградской епархии иерей Давид Рожин на пресс-конференции в региональном инфоцентре «ТАСС Калининград».

«Если говорить о том, ожидаем ли мы особых гостей, то мы ожидаем визит святейшего патриарха Кирилла. Как раз, возможно, он придётся на самый пик празднования восьмидесятилетия», — рассказал Рожин.

Как отметил иерей, в рамках празднования также будет совершён благодарственный молебен «по случаю образования Калининградской области и за дальнейшее благополучие Калининградской области».

Кроме того, культурный отдел Калининградской епархии готовят ряд мероприятий, посвящённых 80-летию области. Во время СВО церковь не проводит развлекательные мероприятия и концерты, однако организовывает акции памяти. «Будут проведены различные акции памяти, посвящённые с одной стороны 80-летию области, с другой стороны в поддержку военнослужащих возможно благотворительные сборы пройдут», — отметил Рожин. На уровне приходов также будет организовано взаимодействие с муниципалитетами и главами районов, в рамках которых будут привлекаться священнослужители.

«80-летие области — это не только какая-то абстрактная дата. <...> Это историческая память. 40 лет этой исторической памяти связаны с деятельностью Калининградской епархии. Конечно же, на этом фоне тоже будут рассмотрены варианты взаимодействия», — подчеркнул иерей.

