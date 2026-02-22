«Локомотив» одержал валидольную победу в последнем февральском домашнем матче

Калининградский «Локомотив» победил «Корабелку» из Санкт-Петербурга в последнем домашнем матче в этом месяце. Игра состоялась в субботу, 21 февраля. Об этом волейбольный клуб сообщил в своих социальных сетях.

Первая партия осталась за калининградками — 25:21. Во второй гости взяли реванш — 18:25. В третьей петербурженки вновь одержали верх — 22:25. В четвëртой подопечные Андрея Воронкова не позволили соперникам завершить игру — 25:21. В пятой партии «железнодорожницы» поставили победную точку со счётом 18:16.

Сейчас «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице. Последний матч в этом месяце калининградки проведут 27 февраля против омского клуба «Омичка» (0+), которая идëт на девятой позиции.