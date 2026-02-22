В России меняется порядок психиатрического освидетельствования работников

В России с 1 марта 2026 года вступают в силу новые правила прохождения обязательного психиатрического освидетельствования для работников отдельных профессий. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, передает РИА «Новости».

«Приказом Минздрава, который вступает в силу 1 марта 2026 года, конкретизировано, что освидетельствование работника должно проводиться комиссией врачей-психиатров, а не одним специалистом. Также чётко установлена процедура: если на обязательном периодическом медосмотре выявлены признаки психического расстройства, работодатель обязан направить сотрудника на такое освидетельствование», — сказал Нилов.

Он добавил, что из перечня видов деятельности, требующих психиатрического освидетельствования, исключена работа со сведениями, составляющими государственную тайну. «Это важное уточнение, которое снимает избыточную административную нагрузку с целого ряда специалистов, например, в научной и проектной сферах, при этом не снижая требований к безопасности на действительно критически важных объектах», — пояснил депутат.

По словам Нилова, нововведения направлены на упорядочивание процедуры, повышение её объективности за счёт коллегиального решения комиссии и чёткое регулирование взаимодействия между системами общего медицинского и психиатрического осмотров на предприятиях.