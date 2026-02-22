В Калининградской епархии рассказали, почему регион был «самым атеистическим»

Калининградская область 40 лет назад была «самым атеистическим» регионом из-за отсутствия храмов, духовенства и церковной жизни. Об этом сообщил руководитель информационного отдела Калининградской епархии иерей Давид Рожин на пресс-конференции в региональном инфоцентре «ТАСС Калининград».

«В прошлом году Калининградская митрополия отмечала 40-летие православия на Калининградской земле. 40 лет назад (уже в этом году 41 год назад) это была просто самая атеистическая область. Не в том плане, что здесь не было верующих. Были верующие — они ездили в Литву, Беларусь,в какие-то другие места, где были православные храмы и священнослужители, — пояснил Рожин. — Не было храмов, не было духовенства, не было церковной жизни. Появляется возможность благодаря усилиям митрополита Смоленского и Калининградского Кирилла открыть храм на Тенистой аллее, в кирхе Юдиттен, которая была освящена в честь Святителя Николая Чудотворца».

Сейчас на территории Калининградской епархии функционируют 60 приходов, однако говорить о росте или сокращении количества верующих «довольно сложно», отмечает иерей. «При этом количество храмов становится больше. Они постепенно появляются, постепенно формируются приходы. Духовенства становится больше. Если духовенства больше, то, соответственно, и запросов больше. Потому что когда нет запроса, то как бы на что существовать духовенству», — добавил он.