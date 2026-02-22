Слабый плюс и гололед: погода в Калининграде 22 февраля

Днём в воскресенье, 22 февраля, в Калининградской области ожидается облачная погода, без осадков. По данным Гидрометцентра России и Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Калининграде максимальная температура составит +2°C. Ветер, как обещают синоптики, будет южный, около одного метра в секунду. Атмосферное давление — 758 мм ртутного столба.

На побережье днём ожидается температура +3°C, а в центре региона — до +2°C. На востоке (Советск, Славск, Краснознаменск, Гусев и Озёрск) она достигнет 0°C. Ночные температуры с перепадами: в прибрежных городах традиционно теплее (до 0°C), а на востоке региона прохладнее (до −4°C). Возможные смешанные осадки.

По прогнозу «Нового Калининграда» (данные «Гисметео»), регион в воскресенье ждет пасмурная погода. Утром и днем температура в Калининграде будет в районе +1°C. Вечером она опустится до +0,3°C. Утром прогнозируется западный ветер, который днем сменится на южный, а вечером — на юго-восточный. Влажность — на уровне 91-95%.

Эксперты паблика «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщают о конце устойчивой «зимней эпопеи». «Днем +1...+2°С, облачно с прояснениями, без существенных осадков. Вечером похолодает до 0...-2°C (особенно на востоке области). После 18-19 часов в Калининграде и на западе области (на востоке и севере — к ночи) ожидаются слабые/умеренные осадки в виде снега/мокрого снега, переходящего в дождь (мокрый снег с дождем — преимущественно на западе области, включая Калининград, на востоке и севере региона — преимущественно снег/мокрый снег), по области возможна гололедица», — отмечают синоптики-любители.


