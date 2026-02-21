«Поститься нужно с умом»: калининградцам напомнили, что пост — это не диета

Калининградцам, которые планируют соблюдать Великий пост, а особенно тем, кто впервые решил поститься,  следует помнить, что это не «диета» и важно «не переборщить». Об этом на пресс-конференции в региональном инфоцентре «ТАСС Калининград» рассказали руководитель информационного отдела Калининградской епархии иерей Давид Рожин и руководитель миссионерского отдела Калининградской епархии иерей Никита Калинин.

«Мы, конечно, меняем режим питания, но не ради изменения самого режима питания. Пост часто путают с диетой, воспринимают его как средство похудеть или как-то форму обрести. Нет, совсем нет. Гораздо важнее, что у нас в сердце происходит и душе. <...> Самое главное в пост все-таки принимать друг друга. Вставать в позу, говоря, что я тут пощусь, поэтому питаемся соевыми бобами следующие 40 дней, — это, наверное, было бы немилосердно по отношению к своей семье. Тем более если человек ответственен за питание не только себя, но и других. Пост — это время подумать про другого, прежде всего. Поэтому в каких-то случаях возможно даже какое-то послабление пищевых запретов. Самое главное — сохранение мира в семье. <...> Если человек подходит к посту в первый раз, то здесь важно не переборщить с какими-то самоограничениями в самом начале. Потому что если человек никогда не постился и решил провести сорок дней на хлебе и воде, то это может быть большой стресс для организма и, что куда хуже, оттолкнет человека, он не выдержит, сорвется, решит, что мне это не надо, и вернется к прежней жизни», — отметил иерей Калинин.

«Великий пост — это не гастрономические ограничения, это воздержание. Поэтому если так складывается, что семья питается от одного стола и в семье не все хотят постится, то отсутствие гастрономических ограничений обязательно можно компенсировать воздержанием в какой-либо другой сфере. <...> Проще всего человеку будет обратиться к священнику. В частности, в Кафедральном соборе Христа Спасителя каждый день есть дежурный священник с 12 часов до 17. Его можно спросить на свечной лавке. И с ним, собственно, обсудить. Потому что священник выяснит все индивидуальные особенности желающего начать поститься, а они могут быть очень разные. Это могут быть и семейные какие-то особенности, и особенности, связанные с профессией, с возрастом, с наличием каких-то заболеваний. <...> Поститься нужно с умом», — подчеркнул иерей Давид Рожин.

Напомним, в этом году Великий пост начнется в понедельник, 23 февраля, и продлится до 11 апреля.

