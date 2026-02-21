Путин наградил многодетную семью из Железнодорожного орденом «Родительская слава»

Президент России Владимир Пути наградил семью из Калининградской области орденом «Родительская слава». Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» губернатор Алексей Беспрозванных.

«Резановы живут в Железнодорожном. В их большой семье растут двое сыновей и пять дочек. Супруги вместе работают в РЖД. Семья творческая, почти все дети увлечены музыкой. Старшая дочь уже учится в университете, младший пока еще ходит в детский сад. Поздравляю семью Резановых! Эту награду получают те, кто своим примером укрепляет ценность семьи», — написал губернатор.