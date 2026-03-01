Бастрыкин потребовал доклад по делу об осквернении мемориала в Калининграде

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу об осквернении символа воинской славы в Калининграде. Об этом сообщает информационный центр Следственного комитета.

«В СМИ и социальной сети сообщается, что в феврале текущего года в городе Калининграде мужчина осквернил символ воинской славы — „Мемориальный ансамбль 1200 воинам 11 Гвардейской армии, погибшим при штурме города и крепости Кёнигсберг в апреле 1945 г.“. Его противоправные действия были пресечены. В СУ СК России по Калининградской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.

Доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Калининградской области Дмитрия Канонерова.

25 февраля камеры видеонаблюдения АПК «Безопасный город» зафиксировали, как мужчина пытался прикурить сигарету в чаше Вечного огня на мемориальном комплексе 1200 воинам-гвардейцам в Калининграде, после чего грел ноги у пламени. Злоумышленником оказался 48-летний местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. По горячим следам мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции.

Напомним, 19 февраля в Калининграде был вынесен приговор 25-летнему местному жителю и его 20-летней знакомой, которые в состоянии алкогольного опьянения на территории мемориального ансамбля «1200 воинам-гвардейцам» пытались прикурить сигарету в чаше Вечного огня и украли корзину с цветами, возложенную к мемориалу. Подсудимым назначено наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов.