Мэрия ищет подрядчика для содержания и ремонта городских фонтанов в 2026 году

Все новости по теме: Госзакупки
Мэрия ищет подрядчика для содержания и ремонта городских фонтанов в 2026 году

Администрация Калининграда направляет 23 млн рублей на содержание и ремонт городских фонтанов в текущем году. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 10 марта, итоги подведут 12 марта.

Согласно техзаданию, осуществить запуск фонтанов необходимо 1 мая в 08:00, сезонное обслуживание требуется проводить с 1 мая по 30 сентября. В перечне указано 18 городских фонтанов. Проверка функционирования фонтанов начинается с фонтанов, расположенных на Площади Победы. 

«В случае принятия администрацией городского округа „Город Калининград“ решения о проведении торжественного открытия работы фонтанов, мероприятия по работе фонтанов корректируются в соответствии с утвержденной программой. Режим работы городских фонтанов в период сезонного обслуживания: с 08.00 часов до 23.00 часов», — отмечается в документации.

В период сезонного обслуживания подрядчик должен проводить ежедневный осмотр инженерных систем и электромеханических элементов, колодцев, насосов, форсунок, светильников, частотных преобразователей, программного управления, помывку и уход за гранитными, мраморными и декоративными поверхностями, очистку поверхности от высолов, солей, удаление ржавчины, а также устранять последствия вандальных или аварийных ситуаций и осуществлять другие работы.

Telegram | MAX

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter



Самое читаемое:

Все новости за день
[x]
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2026 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Партнерский материал», «ПМ», «PR», «Спецпроект» - публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter