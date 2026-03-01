Мэрия ищет подрядчика для содержания и ремонта городских фонтанов в 2026 году

Администрация Калининграда направляет 23 млн рублей на содержание и ремонт городских фонтанов в текущем году. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Заявки на участие в электронном аукционе принимают до 10 марта, итоги подведут 12 марта.

Согласно техзаданию, осуществить запуск фонтанов необходимо 1 мая в 08:00, сезонное обслуживание требуется проводить с 1 мая по 30 сентября. В перечне указано 18 городских фонтанов. Проверка функционирования фонтанов начинается с фонтанов, расположенных на Площади Победы.

«В случае принятия администрацией городского округа „Город Калининград“ решения о проведении торжественного открытия работы фонтанов, мероприятия по работе фонтанов корректируются в соответствии с утвержденной программой. Режим работы городских фонтанов в период сезонного обслуживания: с 08.00 часов до 23.00 часов», — отмечается в документации.

В период сезонного обслуживания подрядчик должен проводить ежедневный осмотр инженерных систем и электромеханических элементов, колодцев, насосов, форсунок, светильников, частотных преобразователей, программного управления, помывку и уход за гранитными, мраморными и декоративными поверхностями, очистку поверхности от высолов, солей, удаление ржавчины, а также устранять последствия вандальных или аварийных ситуаций и осуществлять другие работы.