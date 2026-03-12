Приставы «убедили» стройфирму погасить долг за арендованную спецтехнику

Все новости по теме: Долги
В Калининграде судебное разбирательство между арендатором и арендодателем завершилось взысканием крупного долга. Об этом сообщила пресс-служба регионального УФССП.

Строительная организация взяла в аренду спецтехнику у индивидуального предпринимателя, но заплатила менее половины суммы, предусмотренной договором. Суд постановил взыскать в пользу арендодателя задолженность по договору и пени — всего 3 млн рублей.

Чтобы побудить застройщика к исполнению решения суда, сотрудники службы наложили арест на счета организации и запретили внесение изменений в ЕГРЮЛ. Также должник получил предупреждение по ст. 177 УК РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности") и ст. 315 УК РФ (Неисполнение решения суда). Комплекс мер подействовал: на депозитный счет отделения поступила требуемая сумма и исполнительский сбор 206 тысяч рублей, вынесенный за невыполнение решения суда в установленные законом сроки.

