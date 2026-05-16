В Балтийске из-за разминирования баржи закрывают проход на пляж у ул. Батарейной

В Балтийске временно ограничили доступ к пляжу в районе улицы Батарейной. Ограничения связаны с проведением работ по разминированию затонувшей баржи. Об этом сообщает МЧС Калининградской области.

Проход на пляж будет закрыт до 20 июня 2026 года. Жителей и гостей города просят соблюдать требования безопасности и воздержаться от посещения указанной территории на время проведения работ.

О снятии ограничений в ведомстве пообещали сообщить дополнительно.

Ранее сотрудники Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России прибыли в Калининградскую область для разминирования затонувшего судна.

Судно, расколовшееся надвое и лежащее на глубине 17 метров, до сих пор хранит на борту и вокруг себя десятки тысяч боеприпасов. Работы по разминированию баржи будут проводиться до полной очистки акватории.

В прошлом году работы по разминированию начались в середине мая, а закончились в середине июня. Тогда водолазы центра спасательных работ особого риска «Лидер» подняли с затонувшей баржи около 26 тонн взрывоопасных предметов.


