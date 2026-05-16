СМИ: Кремль призвал регионы искусственно не завышать результаты выборов

Регионам дали новые установки перед предстоящей кампанией по выборам депутатов Госдумы. В частности, власти попросили не допускать искусственного завышения результатов голосования. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По данным издания, соответствующие рекомендации обсуждались на совещании с участием представителей внутриполитического блока Кремля и партии «Единая Россия», которое провёл первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Кириенко, как говорят два источника „Ведомостей“, говорил о необходимости аккуратно подойти к легитимности выборов. Это значит, надо грубо и искусственно не завышать результат кампании, чтобы не было сомнений в её итогах, поясняет один из собеседников», — пишет издание.

По словам собеседников издания, в качестве возможного ориентира обсуждались показатели выборов в Госдуму 2021 года. Тогда явка составила 51,72%, а «Единая Россия» получила 49,8% голосов по партийным спискам.

Также на совещании обсуждались особенности проведения кампании в условиях спецоперации. Источники издания утверждают, что регионам рекомендовали уделить внимание вопросам безопасности и учитывать возможные «провокации Киева».

Кроме того, одним из факторов кампании, по данным «Ведомостей», станет участие в выборах ветеранов спецоперации. Источники издания также сообщили, что предстоящая кампания должна иметь «терапевтический характер» и способствовать снижению общественной тревожности.

Ранее губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных попросил депутатов не обещать избирателям во время предвыборной кампании того, чего парламентарии не могут сделать. Просьбу он озвучил во время своего отчета перед Заксобранием 14 мая.
