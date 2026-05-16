СМИ: Кремль призвал регионы искусственно не завышать результаты выборов

Регионам дали новые установки перед предстоящей кампанией по выборам депутатов Госдумы. В частности, власти попросили не допускать искусственного завышения результатов голосования. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации президента.

По данным издания, соответствующие рекомендации обсуждались на совещании с участием представителей внутриполитического блока Кремля и партии «Единая Россия», которое провёл первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«Кириенко, как говорят два источника „Ведомостей“, говорил о необходимости аккуратно подойти к легитимности выборов. Это значит, надо грубо и искусственно не завышать результат кампании, чтобы не было сомнений в её итогах, поясняет один из собеседников», — пишет издание.

По словам собеседников издания, в качестве возможного ориентира обсуждались показатели выборов в Госдуму 2021 года. Тогда явка составила 51,72%, а «Единая Россия» получила 49,8% голосов по партийным спискам.

Также на совещании обсуждались особенности проведения кампании в условиях спецоперации. Источники издания утверждают, что регионам рекомендовали уделить внимание вопросам безопасности и учитывать возможные «провокации Киева».

Кроме того, одним из факторов кампании, по данным «Ведомостей», станет участие в выборах ветеранов спецоперации. Источники издания также сообщили, что предстоящая кампания должна иметь «терапевтический характер» и способствовать снижению общественной тревожности.