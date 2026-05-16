«Локомотив» поборется за золото этапа Кубка России по пляжному волейболу в Волгограде

Игроки команды «Локомотив-1» Мария Егорова и Мария Лазуренко вышли в финал этапа Кубка России по пляжному волейболу в Волгограде. Об этом калининградский клуб сообщил в своих социальных сетях.

В полуфинале, как и на этапе в Ярославле, «Локомотив-1» встретился с «Локомотивом-3» (Елизавета Лудкова и Арина Ряжнова) и одержал победу с общим счётом 2:1. В матче за бронзу третья калининградская команда встретится с «Динамо-1».

Финал состоится в воскресенье, 17 мая. Соперником «железнодорожниц» станет команда «Динамо-2» (0+).


