Отказавшимся съезжать соседям «падающего дома» включают аудиосообщения об угрозе обрушения

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Жителям дома № 68 на Московском проспекте, отказавшимся покидать квартиры, включают аудиопредупреждения. Об этом сообщает корреспондент «Нового Калининграда».

Предупреждение повторяют каждый час, начиная с 9:00.

«Уважаемые граждане! Управление по делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города Калининграда предупреждает об угрозе обрушения зданий по адресу: Московский проспект, 68 и 70. Нахождение в указанных зданиях и на прилегающей территории опасно для жизни и запрещено до ликвидации угрозы чрезвычайной ситуации. Жителям многоквартирного дома Московский, 68, необходимо покинуть опасную территорию. Эвакуированному населению для временного проживания предоставляются муниципальные жилые помещения. Телефон для справок: 59-64-07», — зачитывает диктор.



Видео: Юлия Власова / «Новый Калининград»

Ранее «Новый Калининград» сообщал, что часть жителей отказалась съезжать из 68-го дома. О том, что для этих жителей «настал час Х» и их начинают расселять, горвласти сообщили поздним вечером 7 апреля. О том, что соседей «падающего» дом на Московском проспекте, 70 хотят выселить, стало известно больше года назад.

Когда 24 апреля Елена Дятлова сообщила жителям об отключении водоснабжения перед сносом «падающего дома» № 70, жители возмутились.

«Специалисты усматривают, что в случае, если будет обрушение 70-го дома, он потянет за собой дом № 68», — ответила тогда глава.

В ходе того же собрания Елена Дятлова сообщила, что горадминистрация уже получила предписание от областной прокуратуры за нарушение сроков расселения дома (его должны были расселить до 22 апреля).

