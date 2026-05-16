Директор педагогического колледжа: низкие зарплаты учителей — проблема директоров школ

Низкие зарплаты учителей в Калининградской области — это проблема директоров школ, которые неверно строят зарплатную структуру в своих учреждения. Такое мнение в интервью радио «Балтик Плюс» озвучила директор педагогического колледжа Черняховска Татьяна Гозман.

«Если у учителя низкая зарплата, то, на мой взгляд, работодатель не понимает, как можно выстроить структуру зарплаты у учителя», — сказала Гозман. Она привела в пример зарплаты в педколледже, которые чуть выше, чем в школах: самая низкая — 60 тыс. руб. При этом, отметила руководитель учреждения, это зарплата у начинающих сотрудников. Есть специалисты, которые получают по 140 тыс. руб. в месяц.

«Когда директор школы говорит, что к нему не хотят идти работать за 23 тыс. руб., то проблема не в системе, а в неверном построении зарплатной структуры самим работодателем», — сказала Татьяна Гозман. Она отметила, что только за классное руководство учителя получают по 10 тыс. руб. в месяц.