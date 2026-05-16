Умеренные дожди: погода в Калининградской области 16 мая

Днём в субботу, 16 мая, в Калининградской области ожидается облачная погода. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +14°C. Атмосферное давление — 753 мм, ветер северо-западный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +10°C, на востоке области +15°С. На всей территории региона прогнозируются дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу пасмурно, дождь. Температура утром +9°C, днём +13°C, вечером +7°C. Влажность составит до 93%, давление — 751 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.