Умеренные дожди: погода в Калининградской области 16 мая

Днём в субботу, 16 мая, в Калининградской области ожидается облачная погода. По данным Гидрометцентра России, температура воздуха составит +14°C. Атмосферное давление — 753 мм, ветер северо-западный, 3 м/с.

Как сообщает Калининградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Балтийске, Пионерском и Зеленоградске +10°C, на востоке области +15°С. На всей территории региона прогнозируются дожди.

По данным прогноза «Нового Калининграда», в областном центре в субботу пасмурно, дождь. Температура утром +9°C, днём +13°C, вечером +7°C. Влажность составит до 93%, давление — 751 мм.

Как отмечает МЧС Калининградской области, опасные и неблагоприятные метеорологические явления не прогнозируются.

В паблике «Погода и метеоявления Калининградской области» сообщают, что в субботу днём в Калининграде и области до +12...+14°C (в восточном приграничье до +15°C), у побережья +8...+12°C, облачно с прояснениями. «В континентальной части региона (Гвардейский, Черняховский, Неманский, Озерский, Гусевский, Краснознаменский, Нестеровский р-ны) местами могут пройти слабые/умеренные дожди, на остальной части области — без существенных осадков, у побережья вероятна дымка, туман (особенно во второй половине дня)», — рассказывают метеолюбители. Вечером похолодает от +10...+12°C на закате до +4...+8°C к полуночи.
