ФКР сообщил о начале капремонта фасада дома 1927 года постройки на Комсомольской (фото)

Фото предоставлено Фондом капремонта
В Калининграде стартует капитальный ремонт фасада исторического дома 1927 года постройки на ул. Комсомольской, 54–56. Об этом сообщает телеграм-канал регионального Фонда капремонта

«Главный фасад сегодня практически лишён декора, на нём сохранились лишь треугольные и прямоугольные эркеры — выступающие части фасада. Но подлинная пластика здания уцелела на его торце. Именно там сохранились элементы, которые стали для нас ключом к пониманию его архитектуры: картуш, уникальные оконные обрамления с лепными элементами, пилястры с включениями из гребёнки. К сожалению, архивных фотографий здания найти не удалось, поэтому нам предстоит буквально по крупицам восстановить характер фасада, опираясь на сохранившиеся детали и архитектурную логику стиля этого здания», — отмечается в сообщении.

ФКР обещает, что после капремонта «главный фасад вновь наполнится элементами модерна: пилястрами, характерными оконными обрамлениями с лепниной, филёнками, а первый этаж традиционно будет выделен рустовкой». Также планируется украсить здание ажурными металлическими балконными ограждениями.


[x]
