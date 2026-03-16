В вузах намерены увеличить число бюджетных мест по востребованным специальностям

В российских вузах и колледжах будет увеличиваться число бюджетных мест для приоритетных программ обучения. Об этом на совещании с вице-премьерами заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Самые востребованные из них — это математические, естественные, гуманитарные науки, инженерное дело и технологии, оборонная безопасность, здравоохранение и медицина, а также сельское хозяйство», — подчеркнул Мишустин.

Правительство также утвердило перечень по 300 программам обучения в колледжах и вузах тем профессиям и специальностям, которые необходимы для технологического лидерства России: «По поручению президента утвержден перечень профессий и направлений по 300 программам обучения в колледжах и вузах. В него также вошли и научные специальности. Все они отвечают задачам достижения технологического лидерства и реализации соответствующих нацпроектов».


