В Черняховске приступили к ремонту дома из исторического комплекса «Кёнигсек» (фото)

В Черняховске специалисты приступили к ремонту дома на ул. Заводской, 4. Здание является частью жилого комплекса «Кёнигсек» (в переводе — «Королевский угол») конца XIX — начала XX века, признаного объектом культурного наследия. Об этом сообщил губернатор Алексей Беспрозванных в своем телеграм-канале.

Главный фасад дома ни разу не ремонтировался, поэтому декор не успели скрыть под наслоениями поздних штукатурок. На фасаде можно увидеть лавровые венки, лепные панно с гирляндами и гербы.

«Здание в плачевном состоянии, обнажилась кирпичная кладка, начали разрушаться стены. Но исторический облик, по словам наших специалистов Фонда капремонта, воссоздать сможем. Сейчас делают крышу, потолочные перекрытия максимально изношены, рабочие восстанавливают потолки. К маю перейдут уже к фасаду», — добавил глава региона.

По данным портала «prussia.39», комплекс построили в Инстербурге на Белов-штрассе в начале XX века.

«Фасады выполнены из полнотелого красного керамического кирпича, оштукатурены, в уровне первого этажа — под руст. На северо-восточном фасаде выполнен лучковый в плане ризалит, завершённый треугольным фронтоном. В южном углу жилого комплекса выполнен прямоугольный в плане ризалит, завершённый четырёхугольной шатровой крышей со шпилем, — следует из описания объекта. — Оконные проёмы в уровне первого этажа с полуциркульными перемычками, в уровнях со второго по четвёртый этажи — прямоугольные. На юго-восточном и юго-западном фасадах выполнены оси опирающихся наружными углами на квадратные в плане столбы балконов с металлическим ограждением. Фасады декорированы барельефами, пилястрами, междуэтажными и венчающими карнизами».