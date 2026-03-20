В нацпарке «Виштынецкий» в 2026 году планируют обустроить четыре экотропы

В 2026 году в национальном парке «Виштынецкий» планируют сосредоточиться на создании базовой туристической инфраструктуры — прежде всего на обустройстве экологических маршрутов. Об этом сообщили представители нацпарка на пресс-конференции в региональном центре ТАСС.

На развитие территории направят около 160 млн рублей федерального финансирования. Средства выделены в рамках проекта «Сохранение биоразнообразия и развитие экотуризма».

Как рассказала начальник отдела экологического просвещения и туризма Национального парка «Виштынецкий» Амаль Самерханова, учреждение вошло в число получателей федеральной поддержки после подготовки проектных материалов в 2025 году.

«Заявки были рассмотрены, и межведомственная комиссия во главе с первым заместителем руководителя аппарата Правительства России Валерием Сидоренко уже в 2026 году выделила более 1 млрд руб. для восемнадцати нацпарков, и мы вошли со своими проектными идеями в их число», — сообщила Самерханова.

Выделенные средства направят на создание туристической инфраструктуры непосредственно на территории парка. Сейчас учреждение готовится к конкурсным процедурам.

В 2026 году планируется обустроить четыре экологические тропы. Речь идет о модернизации уже существующих и популярных у посетителей направлений. «Это не новые тропы. Но инфраструктура на них будет новой, обновленной, очень удобной», — отметила начальник экопросвещения и туризма нацпарка.

На маршрутах появятся информационные стенды, указатели, предупреждающие знаки, скамейки и беседки. В сложных местах оборудуют небольшие мостовые переходы, а также предусмотрят санитарные точки и парковочные площадки у входов на тропы.

При этом развитие инфраструктуры сознательно ограничат базовыми элементами.

«Пока мы ограничимся маршрутами, но я хотела прокомментировать, что маршрут — это именно экологическая тропа. <...> Вот такая простая пока инфраструктура, и мы не собираемся инфраструктуру эту усложнять. То есть у нас политика такая, что тропы [остаются] пешими и природными», — подчеркнула Самерханова.

По ее словам, учреждение также планирует создание визит-центра, который станет точкой сбора туристов и площадкой для экологического просвещения.

Ранее пресс-служба парка уже сообщала о том, что Правительство РФ выделило на развитие туристической инфраструктуры нацпарка «Виштынецкий» 160,888 млн руб.

Билеты, запреты и экотропы: что меняется в нацпарке «Виштынецкий»

Положение о национальном парке «Виштынецкий» было утверждено Минюстом РФ 29 декабря 2025 года. Как ранее сообщала пресс-служба нацпарка, сам документ Минприроды РФ утвердило еще 1 октября.

«В Положении четко определены права и обязанности национального парка в рамках его деятельности. Документ позволит создать план рекреационного развития территории, утвердить правила посещения, начать паспортизацию экологических троп и разработать правила рыболовства», — сообщила представитель нацпарка Ольга Большакова.

С января 2026 года в национальном парке «Виштынецкий» за нарушение установленных правил посетителям могут назначать не только предупреждения, но и штрафы.

Национальный парк «Виштынецкий» был утверждён постановлением председателя правительства РФ Михаила Мишустина 1 апреля 2024 года. Его официально возглавил руководитель нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина. В 2025 году в нацпарке должна была заработать электронная пропускная система. Ранее в пресс-службе сообщали, что посещение национального парка «Виштынецкий» может стать платным, и плата составит «максимум 300 рублей».