Правительство выделило 160,8 млн на туринфраструктуру в нацпарке «Виштынецкий»

В 2026 году Правительство РФ выделило 160,888 млн руб. на создание и обустройство туристической инфраструктуры в национальном парке «Виштынецкий». Об этом сообщила пресс-служба нацпарка «Куршская коса».

Проектная документация развития туристического потенциала нацпарка «Виштынецкий» была разработана и направлена в Департамент ООПТ Минприроды России в 2025 году. Это делалось с целью вхождения в федеральный проект «Сохранение биоразнообразия и развитие экотрузима», отмечает пресс-служба.

«По результатам рассмотрения всех заявок межведомственная комиссия во главе с первым заместителем руководителя аппарата Правительства России Валерием Сидоренко в 2026 году выделила более 1 млрд рублей 18 национальным паркам. Из них 160,888 млн — на создание и обустройство туристической инфраструктуры в национальном парке „Виштынецкий“», — отметили в нацпарке.

Билеты, запреты и экотропы: что меняется в нацпарке «Виштынецкий»

Положение о национальном парке «Виштынецкий» было утверждено Минюстом РФ 29 декабря 2025 года. Как ранее сообщала пресс-служба нацпарка, сам документ Минприроды РФ утвердило еще 1 октября.

«В Положении четко определены права и обязанности национального парка в рамках его деятельности. Документ позволит создать план рекреационного развития территории, утвердить правила посещения, начать паспортизацию экологических троп и разработать правила рыболовства», — сообщила представитель нацпарка Ольга Большакова.

С января 2026 года в национальном парке «Виштынецкий» за нарушение установленных правил посетителям могут назначать не только предупреждения, но и штрафы.

Национальный парк «Виштынецкий» был утверждён постановлением председателя правительства РФ Михаила Мишустина 1 апреля 2024 года. Его официально возглавил руководитель нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина. В 2025 году в нацпарке должна была заработать электронная пропускная система. Ранее в пресс-службе сообщали, что посещение национального парка «Виштынецкий» может стать платным, и плата составит «максимум 300 рублей».